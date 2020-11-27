Emir Can İğrek Tenha şarkı sözleri
27.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:24
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Emir Can İğrek yepyeni parçasını 27 Kasım 2020 tarihi itibariyle Youtube üzerinden sevenleriyle klibi ile paylaşılacak. Tenha ile Akşamcı şarkıları Spotify'da da ulaşılabilir. Şarkının sözlerini sizler için derledik. Emir Can İğrek Tenha şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek şarkıları neler?
Emir Can İğrek yeni parçası Tenha'yı sevenleriyle buluşturdu. Şarkının sözlerini sizler için derledik. Akşamcı parçasıyla birlikte yayınlanan Tenha şarkı sözleri...
EMİR CAN İĞREK TENHA ŞARKI SÖZLERİ
Tüm sürü göç etmiş de
Tek başına kalmış kuş gibi kalsan da
Yatağın yok, sıcağın yok, kucağın yok
Kabul et anayasan bu
(Kabul et oğlum yasan bu)
***
Büyüt çocukluğunu
Otel odalarında, yolcu duraklarında
Gittiğin her şehirdeunutulmuş bir yer var
İçin burulmuyorsa yaşamıyorsun asla
En ücre, en tenha
Kavgamı anlatıcam sana defalarca
Hep aşka, sevdaya
Harcanacak bu gönül ömür boyunca
Tenha