Emir Can İğrek Tenha şarkı sözleri
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Emir Can İğrek Tenha şarkı sözleri

27.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:24
Emir Can İğrek Tenha şarkı sözleri

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Emir Can İğrek yepyeni parçasını 27 Kasım 2020 tarihi itibariyle Youtube üzerinden sevenleriyle klibi ile paylaşılacak. Tenha ile Akşamcı şarkıları Spotify'da da ulaşılabilir. Şarkının sözlerini sizler için derledik. Emir Can İğrek Tenha şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek şarkıları neler?

Emir Can İğrek yeni parçası Tenha'yı sevenleriyle buluşturdu. Şarkının sözlerini sizler için derledik. Akşamcı parçasıyla birlikte yayınlanan Tenha şarkı sözleri...

EMİR CAN İĞREK TENHA ŞARKI SÖZLERİ

Tüm sürü göç etmiş de

Tek başına kalmış kuş gibi kalsan da

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Yatağın yok, sıcağın yok, kucağın yok

Kabul et anayasan bu

(Kabul et oğlum yasan bu)

***

Büyüt çocukluğunu

Otel odalarında, yolcu duraklarında

Gittiğin her şehirdeunutulmuş bir yer var

İçin burulmuyorsa yaşamıyorsun asla

Emir Can İğrek Tenha şarkı sözleri

En ücre, en tenha

Kavgamı anlatıcam sana defalarca

Hep aşka, sevdaya

Harcanacak bu gönül ömür boyunca

Tenha

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