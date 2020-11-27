Emir Can İğrek Akşamcı şarkı sözleri
27.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:13
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Emir Can İğrek yepyeni parçasını 27 Kasım 2020 tarihi itibariyle Youtube üzerinden sevenleriyle klibi ile paylaşılacak. Tenha ile Akşamcı şarkıları Spotify'da da ulaşılabilir. Şarkının sözlerini sizler için derledik. Emir Can İğrek Akşamcı şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek şarkıları neler?
Emir Can İğrek yeni parçası Akşamcı'yı sevenleriyle buluşturdu. Şarkının sözlerini sizler için derledik.
EMİR CAN İĞREK AKŞAMCI ŞARKI SÖZLERİ
Emir Can İğrek'in yeni şarkısı 27.11.2020 tarihi itibariyle ulaşılabilir oldu.
Düz çizgide yürüyemeyen
Kendi çizgilerini çeker
Evrende bir toz tanesiyim
O toz tanesi güzel içer
***
Derler bana akşamcı
Mermer kafam, az sancım
Herkes hakkımda savcı
Yargılıyor
***
Derler bana akşamcı
Mermer kafam az sancım
Gelemem yolunuza
Yok inancım
***
Akşamcı...
Ne şanı ne pulu, parası
Servetim kalemin karası
Tekirdağ İstanbul arası
Kazandığım *** parası