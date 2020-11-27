Emir Can İğrek Akşamcı şarkı sözleri
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Emir Can İğrek Akşamcı şarkı sözleri

27.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:13
Emir Can İğrek Akşamcı şarkı sözleri

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Emir Can İğrek yepyeni parçasını 27 Kasım 2020 tarihi itibariyle Youtube üzerinden sevenleriyle klibi ile paylaşılacak. Tenha ile Akşamcı şarkıları Spotify'da da ulaşılabilir. Şarkının sözlerini sizler için derledik. Emir Can İğrek Akşamcı şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek şarkıları neler?

Emir Can İğrek yeni parçası Akşamcı'yı sevenleriyle buluşturdu. Şarkının sözlerini sizler için derledik.

EMİR CAN İĞREK AKŞAMCI ŞARKI SÖZLERİ

Emir Can İğrek'in yeni şarkısı 27.11.2020 tarihi itibariyle ulaşılabilir oldu.

Düz çizgide yürüyemeyen

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Kendi çizgilerini çeker

Evrende bir toz tanesiyim

O toz tanesi güzel içer

***

Derler bana akşamcı

Mermer kafam, az sancım

Herkes hakkımda savcı

Yargılıyor

***

Derler bana akşamcı

Mermer kafam az sancım

Gelemem yolunuza

Yok inancım

***

Akşamcı...

Ne şanı ne pulu, parası

Servetim kalemin karası

Tekirdağ İstanbul arası

Kazandığım *** parası

Emir Can İğrek Akşamcı şarkı sözleri

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