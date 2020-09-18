Eminönü sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eminönü sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Eminönü'nde denizde hareketsiz halde duran bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait cansız beden denizden çıkardı.

18.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:12

İstanbul'un Eminönü'nde vatandaşlar sahilde bir erkeğe ait cansız bedene rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 07: 00 sıralarında Eminönü açıklarında meydana geldi. İskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen cansız beden deniz polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
Eminönü sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Erkek Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eminönü sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 09:17:57. #1.14#
title