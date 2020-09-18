Eminönü sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu Eminönü'nde denizde hareketsiz halde duran bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait cansız beden denizden çıkardı.

İstanbul'un Eminönü'nde vatandaşlar sahilde bir erkeğe ait cansız bedene rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 07: 00 sıralarında Eminönü açıklarında meydana geldi. İskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen cansız beden deniz polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kaynak: İHA