Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü
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Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde Eminönü Meydanı eski günlerini aratmadı.

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Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde Eminönü Meydanı eski günlerini aratmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yüksek riskli iller dışında Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkacağını duyurmuştu. Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. İstanbul'un gözde noktalarından biri olan Eminönü Meydanı eski günlerine döndü.

Kısıtlama nedeniyle hafta sonları kuşlara kalan meydanda, kısıtlamanın kalkmasıyla beraber insan yoğunluğu oluştu. Meydanda olduğu gibi Galata Köprüsü'nde de balık tutmaya gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Bunun yanı sıra kimi vatandaşların maske takmadığı, kiminin ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Öte yandan kısıtlamasız Cumartesi gününde, Eminönü ve Galata Köprüsü'nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İrem Demir/İHA)

Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü
Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü
Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü
Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü
Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü
Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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