EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
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EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de düzenlenecek festival için Eminönü'nde pehlivanların güreştiği tanıtım ile çağrı yapıldı.

SİLİVRİ'de düzenlenecek festival için Eminönü'nde pehlivanların güreştiği tanıtım ile çağrı yapıldı.

Silivri'de 28-30 Ağustos tarihleri arasında 59. Yoğurt Festivali ile 16. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri düzenlenecek

Festivalin tanıtımı Eminönü Meydanı'nda yapıldı. Silivri'de yetişen karpuz, kavun, domates, bamya gibi ürünler kurulan stantta sergilendi. Ahenk Sanat Kulübü'nün folklor gösterisi ile başlayan etkinlikte iki pehlivan tarafından ise yağlı güreş yapıldı. Aysun Subaşı tarafından Silivri yoğurdunun tarifi ve lezzeti hakkında bilgi verildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, festival programlarına tüm İstanbul'u davet etti.

Volkan Yılmaz, " Yoğurdu tatmaya, domatesi tatmaya, karpuzu tatmaya davet ediyorum. Festivalimiz 3 gün sürecek ve 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le rahmetle, minnetle, şükranla anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenici Mehmet Pehlivan Güreşlerini Silivri Kavaklı Mahallesi'nde düzenleyeceğiz. Tüm güreş severleri tüm İstanbulluları da yine Kavaklı Mahallemize, Silivri'ye, Yenici Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne davet ediyoruz." dedi

EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR
EMİNÖNÜ'NDE GÜREŞTİLER, SİLİVRİ'YE ÇAĞIRDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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