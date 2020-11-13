Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu
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Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu

13.11.2020 06:22 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:02

Eminönü'nde gece saatlerinde cansız bir erkek bedeni park içerisinde bulunan bir ağaçta asılı halde bulundu. Kimliği belirsiz kişinin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisler olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair inceleme başlattı.

Fatih Eminönü'nde bulunan Sirkeci Parkı'nda gece saat 04:00 sıralarında meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişiye ait cansız bedeni park içerisindeki ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

POLİS PARK ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri park ve çevresini şeritlerle kapatırken sağlık ekipleri asılı halde bulunan kişi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu

OLAYIN CİNAYET Mİ YOKSA İNTİHAR MI OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin erkek cesedi üzerinde yapmış olduğu çalışma sonrası kaldırılan cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Henüz cinayet mi yoksa intihar mı olduğu bilinmiyor.

Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

Haber Yorumları (5)
AMANOS AYISI: 6 oldu bu medyada üstlenmedi infaz işine benzio 3 de medyaya çıkmadı bi kontrolsüzlük var
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KUKARİ BADİ: Buna benzer birkaç vaka daha var çok yakın zamanlarda. Acaba intihar süsü verilmeye çalışılan cinayetler olabilir mi ?
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ZAZA: Bu bir haftadır haberlere düşen 2. intihar İstanbul’da neden sizce bence geçimsizlik olabilir kimin yüzünden ...
Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
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