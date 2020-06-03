EMİNÖNÜ İLE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK
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EMİNÖNÜ İLE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK

1 Haziran gününden itibaren kontrollü normal hayata geçildi.

03.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:37

1 Haziran gününden itibaren kontrollü normal hayata geçildi. Kontrollü normal hayatın üçüncü gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde insan yoğunluğu yaşanıyor.

Öğleden sonra Eminönü Meydanı'nda kimi vatandaşlar bankta otururken, kimileri alışveriş yaptı. Birçok kişi maske takmazken, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında balık tutmak da yasaklanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren yasağın kalkmasıyla pek çok amatör balıkçı Galata Köprüsü'nde balık tutmaya başladı. Galata Köprüsü'nde bugün de benzer bir manzara vardı. Oltalarıyla balık tutmaya gelen bazı kişilerin maske takmaması dikkat çekti.

EMİNÖNÜ İLE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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