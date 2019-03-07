Emine Yavuz Gözgeç: "Sağlık Reformlarımızın Şahidi Millettir"

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, Mali Dostluk Grubu Başkanı ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Av. Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Kanser Derneği'ni ziyaret ederek, kanser hastalarının taleplerini dinledi.Türkiye'de son 16 yılda özellikle sağlık alanında yapılan reformların daha önceden hayal bile edilemeyecek düzeyde olduğunu söyledi.

Tüm talepleri resmi makamlara ileteceğinin sözünü veren Vekil Gözgeç, "AK Parti döneminde sağlık alanında yapılan reformların en büyük şahidi millet, yani sizlersiniz" dedi.

Hastaneler pırı pırıl…

Sağlık konusunun partinin en önemli gördüğü 4 alandan biri olduğunu ifade eden Emine Yavuz Gözgeç, "Bu salondaki herkes bundan tam 16 yıl önceki hastane manzaralarını hatırlıyordur. Düşünün ki, o günlerden bugünlere geldik. AK Parti döneminde sağlık alanında yapılan reformların en büyük şahidi millet, yani sizlersiniz. Hijyenik koşulların sağlanamadığı, röntgen için aylarca sıra beklenilen dönemlerden pırıl pırıl hastanelerin faaliyet gösterdiği zamanlara geldik" şeklinde konuştu.

KETEM aktif rol alıyor…

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM) kanser hastalığının erken teşhisi noktasında aktif rol aldığını söyleyen Gözgeç, "Bildiğiniz üzere iktidarımız döneminde sayıları 124'e çıkan KETEM'in kanser hastalığının erken teşhisinde önemli rol aldığını görüyoruz. Bu merkezlerde aktif olarak 3 kanser türünün taraması Sağlık Bakanlığımızın belirlediği ulusal tarama standardı kapsamında yapılıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz'ın da bir konuşma yaptığı toplantıda, Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan, Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'e Kanser Farkındalık Bilekliği takdim etti.

Kaynak: Bültenler