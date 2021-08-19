Emine Ün: Benim tedavim devam ediyor, annem yoğun bakımda
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Emine Ün: Benim tedavim devam ediyor, annem yoğun bakımda

Emine Ün: Benim tedavim devam ediyor, annem yoğun bakımda
Hürriyet - Haberler | Magazin

Emine Ün, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım.

Emine Ün, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım.

Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı

Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün…

Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şuan üzüntümün tarifi yok…

Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim, çok teşekkür ederim sağ olun????????????

Allahım anneciğime bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah????

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Kaynak: Hürriyet

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