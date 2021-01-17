Emine Gülizar Emecan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Bazı açık oturum programlarına konuk olan Emine Gülizar Emecan vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Emine Gülizar Emecan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Televizyon programlarına da katılan Emine Gülizar Emecan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Emine Gülizar Emecan kimdir, nereli, kaç yaşında?

EMİNE GÜLİZAR EMECAN KİMDİR?

Emine Gülizar EMECAN, 1968 Antalya doğumludur.

İnşaat Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesinde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

İş Güvenliği uzmanlık sertifikası sahibidir. İstanbul'da özel sektörde inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanı olarak çalıştı. 2011-2017 yılları arasında 3 dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018 CHP 36. Olağan Kongresinde Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Hâlen bu görevi devam etmektedir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, ÇYDD, CASEV Eğitim, Sağlık, Kültür Vakfı ve Giresun Vakfı üyelikleri bulunmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Emecan, evli ve 2 çocuk annesidir.