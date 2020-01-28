Emine Erdoğan, Senegal'de rehabilitasyon merkezi açılışını yaptı
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Emine Erdoğan, Senegal'de rehabilitasyon merkezi açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Senegal'in başkenti Dakar'a gelen Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yapılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

28.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:53
Emine Erdoğan, Senegal'de rehabilitasyon merkezi açılışını yaptı

Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 'in başkenti Dakar'a gelen , Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yapılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Senegal'de resmi ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall eşlik etti.


Kaynak: DHA
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