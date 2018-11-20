Reis Filminde Emine Erdoğan'ı Canlandıran Oyuncu Özlem Balcı, AK Parti'den Aday Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı, 31 Mart'taki yerel seçimler için Fethiye'den adaylığını açıkladı.

AK PARTİ'DEN ADAY OLDUĞUNU DUYURDU

TRT'de yayınlanan 80'ler dizisinde de rol alan Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'den belediye başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Balcı, başvuru belgesinin fotoğrafını da "Fethiye'ye bir sürprizim var" notuyla paylaştı.

İşte Özlem Balcı'nın yaptığı paylaşım:

FİLMİN YAPIMCISI FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Reis filminin yapımcısı ve darbe girişimini konu alan "Uyanış" filminin "FETÖ"den tutuklu yönetmeni Ali Avcı, "FETÖ üyesi olmak" suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.