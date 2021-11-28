Emine Erdoğan'dan "Türkmenistan" paylaşımı - Haberler
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Emine Erdoğan'dan "Türkmenistan" paylaşımı

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Emine Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gösterdikleri Türkmen misafirperverliği dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gösterdikleri Türkmen misafirperverliği dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.

Erdoğan, Twitter hesabından beraber yer aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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