Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile olma" çağrısı - Haberler
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Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile olma" çağrısı

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan koruyucu aile tanıtım filmine yer vererek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum."

Emine Erdoğan'dan koruyucu aile olma çağrısı

Emine Erdoğan'dan koruyucu aile olma çağrısı

Emine Erdoğan'dan koruyucu aile olma çağrısı

Emine Erdoğan'dan koruyucu aile olma çağrısı

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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