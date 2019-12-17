Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı
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Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı

Emine Erdoğan'ın forumdan detayı Esra Albayrak'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

17.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:36

'ın forumdan detayı

'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı , Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı. Foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı
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