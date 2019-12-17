Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı
Emine Erdoğan'ın forumdan detayı Esra Albayrak'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı.
17.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:36
Emine Erdoğan'ın forumdan detayı
Esra Albayrak'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı. Foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
Kaynak: AA