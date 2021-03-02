Emine Doğan kimdir, nereli? Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan Abbasoğlu kimdir?
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Emine Doğan kimdir, nereli? Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan Abbasoğlu kimdir?

02.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:35
Emine Doğan kimdir, nereli? Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan Abbasoğlu kimdir?

İbo Show'a konuk olan Latif Doğan'ın eşi yoğun ilgi gördü. Star Tv'de yayınlanan show programının bu haftaki konukları arasında olan Doğan, ünlü türkülerini seslendiriyor. Emine Doğan kimdir, nereli? Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan Abbasoğlu kimdir?

EMİNE DOĞAN KİMDİR?

Emine Abbasoğlu Doğan, Adıyaman'da dünyaya geldi. 1987 yılında ise türkücü Latif Doğan, ile hayatını birleştirdi. Evliliklerin ilk yıllarında Emine Doğan, devlet memuru olarak görev yapmış.

Yaklaşık 34 yıldır evli çiftin, uzun yıllar süren mutlu evliliklerinin sırrı hep merak edilen sorular arasındaydı. Doğan çiftinin bu evlilikten Sevda, Sena ve Seydi Vakkas Doğan isimlerinde iki kızı birde oğlu vardır.

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