Emine bulut'un kardeşi: bunların hakkı idam (2)

23.08.2019 17:35

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Emine Bulut'un, 2013 yılında bos¸andıgˆı eski es¸i Fedai Varan (43) ile karşılaştığı, çıkan tartışma sonucu saldırganın eski es¸ini bogˆaz, sol kol, go¨gˆu¨s kısmından bıc¸akladığı belirtildi. Emine Bulut'un hastanede yaşamını yitirdiği, eski eşinin yakalanıp, tutuklandığı ve hala cezaevinde olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

"Toplumun veya bireyin u¨stu¨n ve go¨zetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sagˆlıgˆı ve kamu du¨zeni ac¸ısından sosyal medya ve medya kurulus¸larında yayınlanan olay anına ilis¸kin s¸iddet ic¸erikli go¨ru¨ntu¨lere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimligˆi tarafından 'eris¸imin ve yayınlanmasının kısıtlanması' kararı verilmis¸tir. Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından tu¨m yo¨nleri ile sorus¸turma yapılıp, s¸u¨pheli hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam o¨ldu¨rme' suc¸undan Kırıkkale Agˆır Ceza Mahkemesine iddianame du¨zenlenmis¸tir."

KIRIKKALE -DHA

Kaynak: DHA