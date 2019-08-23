Emine bulut'un kardeşi: bunların hakkı idam (2)
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAKırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Emine Bulut'un, 2013 yılında bos¸andıgˆı eski es¸i Fedai Varan (43) ile karşılaştığı, çıkan tartışma sonucu saldırganın eski es¸ini bogˆaz, sol kol, go¨gˆu¨s kısmından bıc¸akladığı belirtildi. Emine Bulut'un hastanede yaşamını yitirdiği, eski eşinin yakalanıp, tutuklandığı ve hala cezaevinde olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:
"Toplumun veya bireyin u¨stu¨n ve go¨zetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sagˆlıgˆı ve kamu du¨zeni ac¸ısından sosyal medya ve medya kurulus¸larında yayınlanan olay anına ilis¸kin s¸iddet ic¸erikli go¨ru¨ntu¨lere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimligˆi tarafından 'eris¸imin ve yayınlanmasının kısıtlanması' kararı verilmis¸tir. Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından tu¨m yo¨nleri ile sorus¸turma yapılıp, s¸u¨pheli hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam o¨ldu¨rme' suc¸undan Kırıkkale Agˆır Ceza Mahkemesine iddianame du¨zenlenmis¸tir."
KIRIKKALE -DHA