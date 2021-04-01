Emine Bulut nasıl öldü? Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezası belli oldu mu?

Emine Bulut nasıl öldü? sorusu merak ediliyor. Emine Bulut, bir yıl önce Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kızının gözü önünde gerçekleşen olay anında Bulut'un sarfettiği sözler uzun süre hafızalardan silinmedi. Peki, Emine Bulut olayı nedir? Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezası belli oldu mu?

Fedai Varan, boşandığı eşi Emine Bulut'u bir süre takip ederek yol üzerinde yer alan kafede kızının gözleri önünde bıçaklayarak canına kıymıştı.Olayın hemen ardından Varan yakalanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İişte, ayrıntılar...

EMİNE BULUT KİMDİR?

Bulut 1981 yılında Kırıkkale'de doğdu. 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından takip edilerek bir kafeye sokulan Emine Bulut, on yaşındaki kızının gözleri önündeeski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

EMİNE BULUT OLAYI - EMİNE BULUT NASIL ÖLDÜ?

18 Ağustos 2019 tarihinde Kırıkkale, Menderes Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşanan olayda Fedai Varan isimli eski eş, dört yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızını takip ederek bir kafeye soktu ve ardından Emine Bulut ile tartışmaya başladı. Bulut'un eski eşi Fedai Varan, yanında getirdiği bıçakla Bulut'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Kızının "Anne! Ne olur, ölme!" feryatlarıyla birlikte "Ölmek istemiyorum!" diye yardım isteyen Bulut, gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Emine Bulut'u öldüren eski eş Fedai Varan, olayın ardından kısa sürede yakalandı. Sonrasında yaptığı açıklamada, "Çocuğun velayeti için tartıştık, kötü söz etti, ardından bıçakladım." savunma yapsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, yargılama sonrası ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

FEDAİ VARAN'IN CEZASI BELLİ OLDU MU?

Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi Fedai Varan, 18 Ağustos 2019 tarihinde 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, lokantada kızı F.B.V.'nin gözü önünde boğazından bıçakladı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum', kızının ise 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cinayeti daha önceden planladığı ve acı çektirerek işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle verdiği cezada indirim uygulamadı.