Emina Jahovic: Mustafa Sandal, çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmuyor
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Emina Jahovic: Mustafa Sandal, çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmuyor

13.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:44
Emina Jahovic: Mustafa Sandal, çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmuyor

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mustafa Sandal'ın evine haciz gönderen Emina Jahovic, ünlü sanatçının yıllardır çocuklarına maddi destekte bulunmadığını söyledi. Jahovic, haciz kararı sonrası kendisine yöneltilen iddialara ise, "Sıkıntıya giren birini affetmeyen imajını da asla kabul etmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında noktalayan Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde çocuklarının 25 bin liralık nafakasını 2 aydır ödemediği gerekçesi ile ünlü sanatçının evine haciz göndermişti.

"MUSTAFA BEY MAĞDUR GÖSTERİLMİŞTİR"

Haciz kararı sonrası ilk kez konuşan Emina Jahovic, hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. Jahovic, "Adalet sistemi boşanan tarafların çocuklarının haklarını takip eder. İştirak nafakasına müdahale etmek beni aşmaktadır. Çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmayan Mustafa Bey mağdur gösterilmiştir. Süre doğru değildir. Sıkıntıya giren birini affetmeyen imajını da asla kabul etmiyorum." diye konuştu.

MUSTAFA SANDAL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Eski eşi Jahovic'in açıklamaları sonrası konuşan Mustafa Sandal ise, "Emina, Yaman ve Yavuz ile karantina döneminde. Bu zor süreçte çocuklarımın annesiyle ilgili herhangi kötü bir şey söylemem söz konusu değil. O yüzden yorum yapmamayı tercih ediyorum. Biz çocuklarımız için her koşulda ve her konuda uzlaşabilecek olgunluktayız." dedi.

Emina Jahovic: Mustafa Sandal, çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmuyor
Emina Jahovic: Mustafa Sandal, çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmuyor
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