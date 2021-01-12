Emina Jahovic hakkında çıkan o habere erişim engeli istedi!

Emina Jahovic, TAKVİM'in 6 Aralık'ta manşetten duyurduğu "Hesap ver" başlıklı haberi erişimi engellemek için dava açtı. Ancak dava, basın özgürlüğüne engel olarak görülüp reddedildi. Aklınca uyanıklık yaptığını sanan Sırp şarkıcı, yağmurdan kaçarken doluya tutuldu

Emina Jahovic, TAKVİM'in 6 Aralık'ta manşetten duyurduğu "Hesap ver" başlıklı haberimize erişimi engellemek için dava açtı. Ancak dava, basın özgürlüğüne engel olarak görülüp reddedildi. Aklınca uyanıklık yaptığını sanan Sırp şarkıcı, yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Sırp şarkıcı, haberi internetten kaldırmak isteyince olay büyüdü. Emina Jahovic'in Göcek'teki otelde hesap ödemeden bedava yiyip içtiğiyle ilgili skandal iddia, Sırbistan'da da manşetlerdeydi.

Kaynak: Snob Magazin