Emina Jahovic, Evliliğinin İhanet Yüzünden Bittiği İddialarına Cevap Verdi: Aşk ve Sevgi Bitti
Saadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açan Emina Jahovic, evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddialarına cevap verdi.
İş adamı Saadettin Saran'la sürpriz bir aşk yaşayan Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la evliliğinin bitmesi hakkında konuştu.
EVLİYKEN SARAN'LA YAKINLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitiren Emina Jahovic, Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başladı. Güzel şarkıcının, evliyken Saran ile yakınlaştığı dedikodusu önceki gün bazı internet sitelerinde yer aldı.
"EVLİLİĞİM İHANET YÜZÜNDEN BİTMEDİ"
Emina Jahovic, bu iddialara anında cevap verdi. Jahovic, "Evliliğim ihanet yüzünden bitmedi. Bizde aşk ve sevgi tükendi. Bu yüzden ayrıldık. Şimdi sadece iki arkadaşız. Yaman ile Yavuz'un anne-babasıyız" açıklamasını yaptı.
YORUMLAR (42)
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evlenmeyin geyik olmayinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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saadettin sana nikah kıyacak, paraya boğacak seni, çocuklarını da mustafaya ver, sosyete oldun kızCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hirsiz caldim der mi ki bu karı aldattigini desin?Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Tamamen duygusal derlerdi. Emina reklamı gerçekleştirmiş.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne diyecekti evliykenmi yakınlaştım diyecekti.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır