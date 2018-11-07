Emina Jahovic, Evliliğinin İhanet Yüzünden Bittiği İddialarına Cevap Verdi: Aşk ve Sevgi Bitti

Emina Jahovic, Evliliğinin İhanet Yüzünden Bittiği İddialarına Cevap Verdi: Aşk ve Sevgi Bitti

Saadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açan Emina Jahovic, evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddialarına cevap verdi.

İş adamı Saadettin Saran'la sürpriz bir aşk yaşayan Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la evliliğinin bitmesi hakkında konuştu.

EVLİYKEN SARAN'LA YAKINLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitiren Emina Jahovic, Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başladı. Güzel şarkıcının, evliyken Saran ile yakınlaştığı dedikodusu önceki gün bazı internet sitelerinde yer aldı.

"EVLİLİĞİM İHANET YÜZÜNDEN BİTMEDİ"

Emina Jahovic, bu iddialara anında cevap verdi. Jahovic, "Evliliğim ihanet yüzünden bitmedi. Bizde aşk ve sevgi tükendi. Bu yüzden ayrıldık. Şimdi sadece iki arkadaşız. Yaman ile Yavuz'un anne-babasıyız" açıklamasını yaptı.

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