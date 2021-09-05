Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
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Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi

Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mustafa Sandal, oğlu Yaman ve sevgilisi Melis Sütşurup'la Bodrum'da tatil yaptı. Eski eşi Emina Jahovic'i ise merak sardı! Sırp şarkıcı, sahte hesap açıp sosyetik güzeli takibe aldı. Ancak teknoloji mağduru olup yakayı ele verdi! Sütşurup ise hesabın Emina tarafından açıldığını anladı!

Takvim'den Deniz Bayar'in haberine göre; Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, sosyal medya mağduru oldu. Sırp şarkıcıyı geçtiğimiz ay oğlu Yaman'ın, Melis Sütşurup'la Bodrum tatilinde verdiği mutuluk pozlarından sonra merak sardı. Fake hesabından Sandal'ın aşkının paylaşımlarını inceleyen Jahovic, kendisini ele verdi. Yaptığı paylaşımları saniyeler sonra görüntüleyen takipçi, Melis Sütşurup'un dikkatinden kaçmadı.

Merak uyandıran takipçiyi inceleyen Sütşurup, bu hesaptan sürekli Emina Jahovic'e güzel yorumlar yapıldığını fark etti. Bir de üstüne Jahovic'in resmi hesabıyla aynı paylaşımları yapan hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. Bu durumu yakın arkadaşlarına kahkahalar eşliğinde anlatan sosyetik güzel, Instagram'dan komik bir gönderme yaptı. İbrahim Tatlıses'in bir videosunu paylaşan Sütşurup, "Günlerdir storylerimi izleyen fake hesabın kim olduğunu bulmuşumdur" notu düştü. Bu paylaşımdan sonra, Emina'ya ait olan fake hesap hemen kapandı.

Sütşurup İbrahim Tatlıses'in "Biliyor musun? Seni tanıyorum ve biliyorum. Haberin olsun" dediği videoyu paylaştı. Fake hesap hemen kapandı.

Yaşadığı olayı yakın arkadaşlarına anlatan Melis Sütşurup, olaya gülüp geçti.51 yaşındaki Mustafa Sandal, kendisinden 20 yaş küçük olan Melis Sütşurup'la çok mutlu. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un geçtiğimiz ay Bodrum tatiline oğlu Yaman da eşlik etmişti. Yaman, cici annesiyle keyifli anlar yaşamıştı.

Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi

Kaynak: Snob Magazin

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Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi - Haberler Magazin
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