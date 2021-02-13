Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ı topa tuttu!

İki aydır nafaka parasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Mustafa Sandal'ın icraya veren Emina Jahovic ilk kez konuştu. Jahovic, "Mustafa yıllardır çocuklarına maddi destekte bulunmuyor" diyerek şok etti. İşte Jahovic'in o açıklamaları...

10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Emina Jahovic ile Mustafa Sandal son günlerde nafaka kriziyle gündemden düşmüyor. Yavuz ve Yaman adında iki çocuk dünyaya getiren Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde eski eşi Mustafa Sandal'ı 25 bin liralı nafaka parasını 2 aydır ödemediği gerekçesiyle icraya verdi.

'ASLA KABUL ETMİYORUM'

Posta'ya konuşan Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal hakkında sert ifadeler kullandı. Jahovic, "Adalet sistemi boşanan tarafların çocuklarının haklarını takip eder. İştirak nafakasına müdahale etmek beni aşmaktadır. Çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmayan Mustafa Bey mağdur gösterilmiştir. Süre doğru değildir. Sıkıntıya giren birini affetmeyen imajını da asla kabul etmiyorum" dedi.





'HER KONUDA UZLAŞABİLECEK OLGUNLUKTAYIZ'

Mustafa Sandal ise, eski eşinin ortaya attığı iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Emina, Yaman ve Yavuz ile karantina döneminde. Bu zor süreçte çocuklarımın annesiyle ilgili herhangi kötü bir şey söylemem söz konusu değil. O yüzden yorum yapmamayı tercih ediyorum. Biz çocuklarımız için her koşulda ve her konuda uzlaşabilecek olgunluktayız."

Kaynak: Snob Magazin