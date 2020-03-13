Emin Mindan'dan koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Emin Mindan'dan koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri - Haber
Omega, Güncel

Emin Mindan'dan koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri

KORONAVİRÜSE karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Saf C vitamininiyüksek dozda almamız gerekir" dedi .

13.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:13
Emin Mindan'dan koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri
KORONAVİRÜSE karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Saf C vitamininiyüksek dozda almamız gerekir" dedi .

C, B VE D VİTAMİNLERİ ÖNEMLİ

Dr. Mindan, "Yaz ayalarında insanlarda D vitamini seviyesi arttığı zaman bu tür hastalıklara karşı savunma sistemleri, doğal bağışıklık sistemleri güçleniyor. C ve B vitamini çok önemli. C vitamini alacağımız kaynaklar sebzeler ve meyveler. Ancak meyvelerden C vitamini almaya çalışırsak bu dönemde büyük bir yanlış olur. Çünkü bizim doğal bağışıklık sistemimizin en önemli elemanları akyuvarlar. Bu akyuvarlar ister kanser ister virüs hücresi olsun yakalayıp yok etme özelliğine sahip. Bu yüzden C vitaminini askorbik asit olarak, saf C vitamini olarak yüksek dozda almamız gerek. Eczanelerden 1000 miligramlık C vitamini tabletleri alabilirler. C vitamini mikropların yakalanıp yok edilmesinde fayda sağlıyor. Öte yandan D vitamini de yetişkinler için önemlidir. Ampul olarak alabilirler. 10 gün sonra tekrar etmeleri gerekir. D vitamini hepimizde yazın bile eksik. Bu dönemde yüksek dozda almakta fayda var. Çocuklar 1000-2000,  yetişkinler 4-5000 ünite arası alması gerekir" dedi.

GELENEKSEL GIDALARDAN TARHANA, TURŞU, BOZA TÜKETİLEBİLİR

Mikropların mukozalardan geldiğini belirten Dr. Emin Mindan, "Mukozaların güçlü olması lazım. Güçlü olması için C vitaminin yanı sıra probiyotik almamız lazım. Yani dost bakteriler içeren yiyecekler tüketmemiz lazım. Bunların arasında geleneksel gıdalarımız turşu, boza, sirke, tarhana, salça, kefir gibi gıdalar yer alıyor. Bunlar probiyotik kaynaklarıdır bunlar bağırsaklardaki düzeni sağlıyor ve koruma sistemimizi güçlendiriyor" diye konuştu.

ALERJİK NEZLESİ OLANLAR DİKKAT

Dr. Mindan  alerjisi olan kişilerin hastalıklara daha açık olduklarını ifade ederek, "Alerjik nezlesi olanlar 'alerji selamı' dediğimiz bir selam verirler. Bu selamda sürekli burunlarını kaşır ve elleri burunlarına gider. Kendilerine dokunan bir polen, hayvan kılı, toz olduğu zaman burunlarının iç kısmındaki burun mukozası kızarır ve şişer. Böyle bir burun mukozası mikropları almak için çok uygun bir ortamdır. Bu tür kişiler ilaç almak yerine hava temizleyici almalı" dedi.

GÜNDE 3 DEFA KEFİR KARIŞIMI

İleri yaştaki kişiler için tavsiyelerinde Dr. Mindan "kan şekerini yükselten gıdalar almamak gerekiyor. Vücuda ne kadar çok şeker yollarsak o kadar koruyucu sistemlerimiz gelen yabancılara karşı savaşamaz. Bağırsak ve boğaz florası için günde 3 bardak kefir içebilirler. Kefirin içerisine bir silme çay kaşığı saf C vitamini, keten tohumu, üzüm çekirdeği, ısırgan tohumu ve bir çay kaşığı kadar zencefil koyarak bunu bir cacık gibi sabah, öğle, akşam tüketirlerse çok faydalı olur" dedi.

HAMİLELER İÇİN OMEGA-3

Hamileler için de Omega-3'ün önemli olduğunu ifade eden Mindan, "Hamilelerin Omega-3 alması gerekir. EPA-DHA oranı 1000 miligram olacak şekilde olması lazım. Aynı şekilde bütün insanların bu omegayı alması lazım. Omega-3'ü balıktan almak istediğiniz zaman vücudu yoracak ağır metalleri de alabilirisiniz. Bu yüzden kapsül olarak almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Genel olarak sağlık olmak için ne yapıyorsak bunda da aynısını yapmaya devam edeceğiz diyen Mindan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Doğru beslenmeyle yani, yumurta, kuzu eti, kefir, ev yoğurdu, peynir, ceviz, fındık, badem ve arkadaşları ile zerdeçal, zencefil başta olmak üzere baharatlar ve bol su ile beslendğimiz zaman her zaman sağlıklı olabiliriz. Pandemi olarak kabul edilen koronavirüs tarihte görülen salgınlardan daha hafif diyebilirim. Bundan 100 yıl önce dünyayı saran İspanyol gribinde yaklaşık 100 milyon insan hayatını kaybetti. Dünyada aşı geliştirilmesinin sebebi ve korkulan pandemi bu şekilde. Bir yılda 500 milyon insan mevsimsel gripten dolayı hayatını kaybediyor.  Bundaki gripten 4-5 bin kişi hayatını kaybetti. Pek pandemi sayılmaması gerekiyor bana göre"


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti Haber
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Diyanet bu hafta 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi
Diyanet bu hafta "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Can Yaman Demet Akalın Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Emin Mindan'dan koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:31:41. #1.14#