Emin Gürses kimdir? Emin Gürses kaç yaşında, nereli? Emin Gürses hayatı ve biyografisi!
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Emin Gürses kimdir? Emin Gürses kaç yaşında, nereli? Emin Gürses hayatı ve biyografisi!

Emin Gürses kimdir? Emin Gürses kaç yaşında, nereli? Emin Gürses hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Emin Gürses izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Emin Gürses kaç yaşında, nereli? Emin Gürses hayatı ve biyografisi! Emin Gürses kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Emin Gürses hakkında araştırmalar yapılıyor. Emin Gürses kimdir? Emin Gürses kaç yaşında, nereli? Emin Gürses hayatı ve biyografisi!

EMİN GÜRSES KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Haziran 1957

Kaç yaşında: 64 yıl yaşında

Nereli: Rize

Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Londra Metropolitan ve Londra üniversitelerinde (SOAS, Birkbeck College ve LSE) Siyaset Bilimi, Gelişme Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gördü. Gürses'in IRA, ETA, PKK, etnik milliyetçilik, Kafkaslar ve Ortadoğu üzerine pek çok makale ve kitabı bulunuyor.

Sakarya Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi olarak çalışan Gürses, Samanyolu TV de Açık görüş programını yapmış, Sky Türk, Ulusal Kanal ve Halk TV'deki tartışma programlarına katılmıştır. Gürses ayrıca Millî Güvenlik Akademisi bünyesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Şubat 2008'de Ergenekon soruşturması'ndan gözaltına alınan Emin Gürses Ergenekon davasında terör örgütüne üye olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme suçlamalarıyla tutuklu yargılanmaktaydı. 30 Ocak 2010 tarihinde dosya kapsamı, delillerin sahte olduğu veya hukuk dışı yollardan elde edildiğinin ortaya çıkması ve suç vasıflarının değişme ihtimali gerekçe gösterilerek tahliyesi yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli istihbarat ve psikolojik savaş uzmanlarındandır.

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Emin Gürses kimdir? Emin Gürses kaç yaşında, nereli? Emin Gürses hayatı ve biyografisi! - Haberler
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