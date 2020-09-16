Emily Ratajkowski kimdir? Emily Ratajkowski eşi kim? Emily Ratajkowski Instagram hesabı ne? Emrata hakkında merak edilenler
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Emily Ratajkowski kimdir? Emily Ratajkowski eşi kim? Emily Ratajkowski Instagram hesabı ne? Emrata hakkında merak edilenler

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları ve yaptıklarıyla fenomen olan Emily Ratajkowski kimdir? Emily Ratajkowski kaç yaşında? Emily Ratajkowski mesleği ne?

Emily Ratajkowski kimdir? Emily Ratajkowski eşi kim? Emily Ratajkowski Instagram hesabı ne? Emrata hakkında merak edilenler
16.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:11

Emily Ratajkowski, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Şubat ayında dünya evine girdiği eşiyle birlikte mutlu bir birliktelik yaşayan Emily Ratajkowski, gündemde yer alan haberlerin ardından internet üzerinden araştırılan isim oldu. Peki, Emily Ratajkowski kimdir kaç yaşında?

EMILY RATAJKOWSKI KİMDİR?

7 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelen Emily Ratajkowski, İngiltere'de doğmuştur. Polonya asıllı baba ve İsrail asıllı bir annenin kızı olan Ratajkowski, 2004 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır.

İsrail asıllı annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmendir. Emily Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti.

On dört yaşında Ford Models adlı bir modellik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı okulda tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başladı fakat mankenlik kariyerini sürdürebilmek için bir yıl sonra bu üniversiteden ayrıldı.

2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı.

2005 yılında A Year and a Day adlı filmde rol aldı.

Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında dönemin popüler dizilerinden olan iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı.

Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı.

Ağustos 2012'de, Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı.

Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın "Love Somebody" ve Robin Thicke'in "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde yer aldı.

Çıplak olarak yer aldığı "Blurred Lines" klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi.

Ratajkowski, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği 2014 yapımı Gone Girl/ Kayıp Kız filminde Andie Hardy karakteriyle yer alarak ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.

Emily Ratajkowski kimdir? Emily Ratajkowski eşi kim?

EMILY RATAJKOWSKI EŞİ KİMDİR?

2018 yılından beri Sebastian Bear-McClard ile evlidir.

EMILY RATAJKOWSKI INSTAGRAM HESABI

Emily Ratajkowski, sosyal medyada @emrata kullanıcı adını kullanmaktadır.

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