Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
Haberler » Magazin » Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı - Magazin

Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı

Model Emily Ratajkowski sosyal medya hesabından yaptığı çamaşır ve mayo paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Emily'nin saatler önce yaptığı paylaşım 1 milyonu aşan beğeni topladı.

04.02.2020 23:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:17
Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı

Etkileyici fiziği ve sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla kısa sürede bir marka haline gelen , 'daki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MAYO VE İÇ ÇAMAŞIRI TANITIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda mayo ve çamaşır tanıtımlarıyla özellikle erkek takipçilerinin beğenisini kazanan genç model, evinin banyosunda çektiği fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.

1 MİLYONU AŞKIN BEĞENİ ALDI

Fonda yer alan manzarayla bütünleştirdiği fotoğrafta siyah bir iç çamaşırı görülen Emily, herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımıyla saatler içerisinde bir milyonu aşan beğeni aldı. Genç modeli beğenen isimler arasında şarkıcı Hande Yener de yer aldı.


Haber Videosu

: Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler