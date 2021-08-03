Emet'te yangın bölgeleri için yardım kampanyası
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Emet'te yangın bölgeleri için yardım kampanyası

Emet'te yangın bölgeleri için yardım kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı Emet Şubesi tarafından yangın bölgelerindeki ihtiyaçlar sahipleri için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı Emet Şubesi tarafından yangın bölgelerindeki ihtiyaçlar sahipleri için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi önünde açılan yardım standına, su, ayran, yazlık kıyafet, hijyen seti, çocuk bezi, havlu, nevresim ve ışıldak gibi ihtiyaçların kabul edildiği bildirildi. İlçede berber ve kafe sahibi bazı esnafların, birer günlük gelirlerini yangın bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışladığı açıklandı. - KÜTAHYA

Emet'te yangın bölgeleri için yardım kampanyası
Emet'te yangın bölgeleri için yardım kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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