EMET'TE CAMİ İMAMI KORONAVİRÜSE YAKALANDI, CEMAAT KARANTİNAYA ALINIYOR
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EMET'TE CAMİ İMAMI KORONAVİRÜSE YAKALANDI, CEMAAT KARANTİNAYA ALINIYOR

EMET'TE CAMİ İMAMI KORONAVİRÜSE YAKALANDI, CEMAAT KARANTİNAYA ALINIYOR KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E., görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

EMET'TE CAMİ İMAMI KORONAVİRÜSE YAKALANDI, CEMAAT KARANTİNAYA ALINIYOR
18.09.2020 06:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 06:35

EMET'TE CAMİ İMAMI KORONAVİRÜSE YAKALANDI, CEMAAT KARANTİNAYA ALINIYOR
KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E., görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İmam Ömer R. tedavi altına alınırken ilk etapta temaslı olduğu belirlenen 3 kişi karantinaya alındı.
Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E. de görülen belirtiler üzerine hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tedavi altına alınan Ömer E.'nin temaslı olduğu belirlenen 3 kişiyi evlerinde karantinaya aldı. Namaz vakitlerinde camiye gelenler arasında filyasyon ekibinde inceleme yapıldığı belirtildi. Cami cemaatinden Ali Mor, imamın koronavirüse yakalanmasının ardından halen filyasyon çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın korona olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizleri 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durumö dedi. Ayrıca Emet Belediyesi ekiplerince cami dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ercan KOLKU
Ercan KOLKU
DHA Editörü
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