Emet'in turizmi masaya yatırıldı

07.10.2019 10:00

Kütahya'nın Emet ilçesinde, siyasi parti temsilcileri ve STK'ların katıldığı 'Emet'te turizmin geleceği' konulu toplantı düzenlendi.



Turizmci Mustafa Uçak tarafından verilen kahvaltı sonrası yapılan konuşmalarda, Emet ve Hisarcık ilçelerinde turizm merkezleri gelişim belgeleri iptalinin artı ve eksileri konuşuldu.



Bölgede psikolojik olarak büyük hayal kırıklığı oluşturan bu olayın nedenlerinin araştırılması ve kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.



Turizmci Mustafa Uçak, "Toplantı sonunda herkes bu görüşmeden çok mutlu ayrıldı. Bu toplantıların sık sık yapılmasını yetkililerden istedik. Notlarını aldılar. Bizler Emet için bu konunun takipçisi olacağımızı kendilerine açıkça beyan ettik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA