Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar
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Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplandı ve önemli kararlar aldı.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar
17.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:04

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplandı ve önemli kararlar aldı.

Alınan kararlara göre; Eti Maden işletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğünde çalışan personelin fiilen mesai yaptıkları saatlerin dışında evlerinde kalmalarına, zorunlu haller dışında evlerinden ayrılmamalarına, 08 Mayıs 2020 tarih ve 46 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararına istinaden Emet İlçesinden Hisarcık İlçesine giden personellerden izinli sayılmasına karar verilenlerin birinci günleri 08 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle evde izolasyonda kalmalarına karar veridi. Ayrıca ilçemizde evde izolasyon uygulamalarının etkin bir şekilde uygulanması ve bulaş riskinin önlenmesi amacıyla vakayla temas veya pozitif vaka nedeniyle ev izolasyonuna alınan vatandaşlarımızın kolluk kuvvetleri marifetiyle temassız bir şekilde evlerinde kontrollerinin sağlanmasına,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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