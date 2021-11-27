Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik çalışması - Haberler
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Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik çalışması

Emet Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce Meslek Yüksekokulu bahçesinde yabani ot temizliği, çevre düzenleme ve genel temizlik çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Emet Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce Meslek Yüksekokulu bahçesinde yabani ot temizliği, çevre düzenleme ve genel temizlik çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin sağlıklı, temiz bir ortamda eğitim görmeleri için benzer çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Belediye ekiplerince ayrıca çevre yolu kavşak refüjlerinde de çevre düzenleme ve temizlik çalışması yapıldı. - KÜTAHYA

Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik çalışması

Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik çalışması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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