Emel Sayın'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği iddiası
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Emel Sayın'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği iddiası

Emel Sayın'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddiası ortaya atıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayan Emel Sayın, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

Ünlü ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Sanatçı, öldürğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt verdi.

EMEL SAYIN'DAN AÇIKLAMA

Paylaştığı videoda sağlığının yerinde olduğunu ve iddiaların asılsız olduğunu belirten Sayın,

''Bugün sosyal medyada bir haber yer almış benimle ilgili. Sevenlerim ve ailem telaşlandılar, üzüldüler. 'Emel Sayın kalp krizi geçirdi, öldü' diye. Ama gördüğünüz üzere ben iyiyim. O asılsız bir haber. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ama niye yaptıklarını da anlayamıyorum böyle şeyleri. Allah akıl sağlığı versin diyeceğim. Ne olur kimseye yapmayın.'' dedi.

Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Emel Sayın'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği iddiası
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Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddiası ortaya atıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayan Emel Sayın, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

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