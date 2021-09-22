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Emel Sayın'dan flaş Tarık Akan itirafı!

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Emel Sayın'dan flaş Tarık Akan itirafı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Emel Sayın, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezi çıkışı görüntülendi. Sayın, eski aşkı Tarkan Akan hakkında konuştu. İşte ünlü sanatçının o açıklaması...

Sanatçı Emel Sayın, alışveriş merkezinde manejeri ile toplantı yaptığını söyledi.

"ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Tarık Akan'ın beşinci ölüm yıl dönümünü nedeniyle duygu ve düşüncelerini ifade eden Sayın, "Tarık'ı kaybettiğime halen inanamıyorum. Yeri kolay kolay dolmayacak bir isim. O her zaman aklımda. Onu hiç unutmayacağım" diyerek duygulandırdı.

Sözlerini sürdüren sanatçı, "Tarık ile apayrı bir durumdu bizimkisi. Bir duygusal bağ vardı. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana" dedi.

Tarık Akan hakkında konuşan Emel Sayın'ın gözlerinin dolduğu da gözlendi.

Akciğer kanseri olan Tarıkan Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde hayata gözlerini yummuştu.

Emel Sayın'dan flaş Tarık Akan itirafı!

Emel Sayın'dan flaş Tarık Akan itirafı!

Emel Sayın'dan flaş Tarık Akan itirafı!

Emel Sayın'dan flaş Tarık Akan itirafı!

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Haber: Emel Sayın'dan flaş Tarık Akan itirafı! - Haberler Magazin
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