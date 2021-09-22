Sanatçı Emel Sayın, alışveriş merkezinde manejeri ile toplantı yaptığını söyledi.

"ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Tarık Akan'ın beşinci ölüm yıl dönümünü nedeniyle duygu ve düşüncelerini ifade eden Sayın, "Tarık'ı kaybettiğime halen inanamıyorum. Yeri kolay kolay dolmayacak bir isim. O her zaman aklımda. Onu hiç unutmayacağım" diyerek duygulandırdı.

Sözlerini sürdüren sanatçı, "Tarık ile apayrı bir durumdu bizimkisi. Bir duygusal bağ vardı. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana" dedi.

Tarık Akan hakkında konuşan Emel Sayın'ın gözlerinin dolduğu da gözlendi.

Akciğer kanseri olan Tarıkan Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde hayata gözlerini yummuştu.