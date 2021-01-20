Emel Dede kimdir? Kuruluş Osman Gonca Hatun (Emel Dede) kimdir, kaç yaşında?
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Emel Dede kimdir? Kuruluş Osman Gonca Hatun (Emel Dede) kimdir, kaç yaşında?

20.01.2021 22:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:50
Emel Dede kimdir? Kuruluş Osman Gonca Hatun (Emel Dede) kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisi Emel Dede merak ediliyor. İzleyiciler Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u hakkında bilgileri araştırıyor. Gonca Hatun Emel Dede tarafından canlandırılmaktadır. Peki, Emel Dede kimdir? Kuruluş Osman Gonca Hatun (Emel Dede) kimdir, kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterini canlandıran Emel Dede hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Emel Dede kimdir? Kuruluş Osman Gonca Hatun (Emel Dede) kimdir, kaç yaşında?

EMEL DEDE KİMDİR?

Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat veren Emel Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur.

35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamış; Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır.

Emel Dede'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Meryem'in Gençliği) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)

2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)

2014 – Emanet (TV Dizisi)

2013 – Aşkın Bedeli (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)

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