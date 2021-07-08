Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti
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Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti

Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde krom madeninde çalışan 3 çocuk babası Süleyman Bayrak (51), emekli dilekçesi verdiği gün görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde krom madeninde çalışan 3 çocuk babası Süleyman Bayrak (51), emekli dilekçesi verdiği gün görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, bugün Aşkale ilçesi Pırnakaban mevkisinde meydana geldi. İlçede faaliyetini sürdüren özel şahsa ait krom madeninde çalışan Süleyman Bayrak, emekli olmak için iş yerine dilekçe verdi. Süleyman Bayrak, son iş gününde arazide çalışan iş makinelerine 28 K 8436 plakalı tankerle mazot götürdü. İş makinelerinin mazotlarını teslim eden Bayrak'ın kullandığı tanker, Pırnakaban mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada Süleyman Bayrak hayatını kaybederken, yanında bulunan işçi Yüksel Güzel (41) yaralandı. Hayatını kaybeden Süleyman Bayrak'ın cenazesi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı işçi ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Emekli dilekçesini verdiği son iş gününde Bayrak'ın, kazada hayatını kaybettiği haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.


Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti
Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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