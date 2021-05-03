Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde 100 TL'lik artış sağlandı. Peki, vatandaşların merakla araştırdığı Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde 100 TL'lik artış sağlandı. Peki, vatandaşların merakla araştırdığı Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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