Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde 100 TL'lik artış sağlandı. Peki, vatandaşların merakla araştırdığı Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?