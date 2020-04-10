Emekli polisten sürpriz Emekli polisten sürprizDÜZCE'de, emekli polis memuru Hüseyin Oğuz Erdem, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulama yapan polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayarak, hediyeler verdi.

Emekli polisten sürpriz

DÜZCE'de, emekli polis memuru Hüseyin Oğuz Erdem, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulama yapan polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayarak, hediyeler verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde polisler uygulama noktası oluşturdu. Polis noktasında araçları kontrol eden ve ateş ölçen polisler, ayrıca sürücüleri de koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Uygulama noktasına gelen emekli polis memuru Hüseyin Oğuz Erdem, polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı. Hüseyin Oğuz Erdem içinde çikolata ve hijyen ürünleri bulunan paketleri polislere hediye etti.

Kaynak: DHA