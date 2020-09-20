Emekli polisin aracında 61 kilo eroin bulundu
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Emekli polisin aracında 61 kilo eroin bulundu

ERZURUM'da emekli polisin kullandığı aracın çamurluğunda 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Emekli polisin aracında 61 kilo eroin bulundu
20.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:33

ERZURUM'da emekli polisin kullandığı aracın çamurluğunda 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda uyuşturucu ticareti, nakli veya depolaması yapanlara yönelik çalışmasını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında operasyon yaptı. Polis ekipleri fiziki takip sonucu durdurdukları 34 HR 3384 plakalı aracı aradı. Emekli polis memuru olduğu belirlenen S.N.A.'nın kullandığı otomobilde narkotik köpek Dük'ün de katıldığı aramada çamurluğa yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgili S.N.A. gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA

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