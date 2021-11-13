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Emekli polis, kaybettiği cüzdanı için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emekli polis, kaybettiği cüzdanı için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı

Antalya'da emekli polis memuru K.T., kaybettiği cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde beylik tabancasıyla havaya ateş açtı. Polislerin sakinleştirip ikna ettiği K.T., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi'ndeki Kepez Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Emekli polis memuru K.T., pazarda kaybolan cüzdanı için polis merkezine gidip başvuruda bulundu. Başvurunun ardından merkezden çıkan K.T. kısa süre sonra geri döndü. Burada bir süre oturan K.T., daha sonra müracaat bölümüne gitti. Henüz cüzdanının bulunmadığını öğrenen K.T., beylik tabancasıyla havaya doğru 3 el ateş etti. Polis merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, K.T.'yi sakinleştiren polisler elindeki tabancasını aldı. Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.?Gözaltına alınan K.T. hakkında 'Resmi kurum içerisinde silah atma' ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Emekli polis, kaybettiği cüzdanı için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı

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