Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü (2) VURULMA ANI CANLI YAYINLANMIŞOrdu'nun Fatsa ilçesinde, bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polis Cengiz A.

VURULMA ANI CANLI YAYINLANMIŞ

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan merminin isabet etmesiyle davetlilerden İsmail Aşık'ın yaşamını yitirdiği olayda panik anları sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, davul zurna eşliğinde davetlilerin eğlendiği sırada, birkaç el silah sesi duyuluyor. 'Biri vuruldu' bağrışmaları ile bir anda eğlenceden ağıtlar yükselmeye başlıyor. Canlı yayını takip edenler de maganda kurşunuyla davetlinin vurulduğu panik anlarına tanık oldu. ?Bu arada, olaydan kısa bir süre önce masada oturan emekli polis Cengiz A.'nın, tabanca şarjörüne mermi sürdüğü anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA