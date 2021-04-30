EMEKLİ ORGENERAL SERVET YÖRÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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EMEKLİ ORGENERAL SERVET YÖRÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

EMEKLİ ORGENERAL SERVET YÖRÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Servet Yörük (71) son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Servet Yörük (71) son yolculuğuna uğurlandı.Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nde dün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, 2 çocuk babası emekli Orgeneral Servet Yörük için  Büyük Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde Servet Yörük'ün eşi Saliha Sibel Yörük ve çocukları taziyeleri kabul etti. Saliha Sibel Yörük'ün taziyeleri kabulü sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yörük'ün Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında getirilirken, Yörük için sosyal mesafeli namaz kılındı. Namazın ardından Yörük için helallik alındı, dua edildi. Askerlerin omuzlarında taşınan Servet Yörük'ün naaşı, cenaze aracına konuldu ve askeri törenle uğurlandı. Cenaze törenine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve çok sayıda asker katıldı. Emekli Orgeneral Servet Yörük'ün cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.  Öte yandan Yörük, 2. Ordu Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştu. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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