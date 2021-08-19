EMEKLİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, MİLAS'TA YAKALANDI
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EMEKLİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, MİLAS'TA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün saat 15.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün saat 15.30 sıralarında, Bodrum'un Dirmil Mahallesi, Cennetköy Sitesi'ndeki villasından korumaları ile ayrıldı. İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen emekli orgeneral Bir, otomobili, 17.30 sıralarında Milas ilçe merkezinde ana yolda polis tarafından duruldu. Yakalanan Bir, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir'in işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcıya ifade verdiği belirtilen Bir, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Selçuk AKBAŞ MİLAS (Bodrum), (DHA)

EMEKLİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, MİLAS'TA YAKALANDI
EMEKLİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, MİLAS'TA YAKALANDI
EMEKLİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, MİLAS'TA YAKALANDI
EMEKLİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, MİLAS'TA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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