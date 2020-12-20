Emekli öğretmen, sokak kedisini tedavi ettirdi
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Emekli öğretmen, sokak kedisini tedavi ettirdi

20.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:29
Emekli öğretmen, sokak kedisini tedavi ettirdi

OSMANİYE'de, emekli olduktan sonra eskiden görev yaptığı okul bahçesindeki hayvanlara bakmaya devam eden öğretmen Kazım Aytaş, boğazında açık yarası bulunan sokak kedisini veterinere götürerek, tedavisini yaptırdı.

OSMANİYE'de, emekli olduktan sonra eskiden görev yaptığı okul bahçesindeki hayvanlara bakmaya devam eden öğretmen Kazım Aytaş, boğazında açık yarası bulunan sokak kedisini veterinere götürerek, tedavisini yaptırdı.

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yaparken, yaklaşık 1 yıl önce emekli olan Kazım Aytaş, okulun bahçesinde baktığı kedilerle ilgilenmeye devam etti. Aytaş, belirli zaman aralıklarında mama bırakmak için okulun bahçesine gittiğinde, kedinin boğazında açık yara olduğunu ve acı çektiğini fark etti.  Aytaş, bunun üzerine yaralı kediyi alıp, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Merkezi'ne götürerek, tedavisini yaptırdı.

Emekli olduğu okulun bahçesindeki hayvanlara bakmaya devam ettiğini söyleyen Kazım Aytaş, "Son gittiğimde birinin boğazında yara olduğunu gördüm. Hayvancağız acı çekiyordu. Hemen HAYTAP'la iletişime geçtim. Veterinerimizin yaptığı operasyon ile kedimiz eski sağlığına kavuşacak. 15 gün sonra okul bahçesine yeniden dönebilecek" diye konuştu.'HAYVAN SEVGİSİNDEN EMEKLİ OLMADI'

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi ve veteriner Ali Laçinbala ise boğaz kısmında büyük çapta açık yara bulunan kedinin müdahale edilmese kaybedileceğini belirterek, "Yarası büyüktü. Müdahale etmesek muhtemelen 2 hafta içinde kurtlanarak acılar içinde ölecekti. Empati yapmak gerekirse sokak şartlarında böylesine büyük bir yara ile yaşamaya çalışmak zor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) olarak burada elimizden geleni yapıyoruz. Yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Kazım hocamız memuriyetten emekli olmuş hayvan ve insan sevgisinden emekli olmadı. Çocuklarımıza güzel örnek oluyor. Bir sokak hayvanına bakmayı, sorumluluğunu üstlenmeyi ve sevgiyi gösteriyor" dedi.


Emekli öğretmen, sokak kedisini tedavi ettirdi
Emekli öğretmen, sokak kedisini tedavi ettirdi
Emekli öğretmen, sokak kedisini tedavi ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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