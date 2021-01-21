Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi

21.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:47
Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi

TRABZON'da emekli öğretmen Kamil Açıcı (78) ile eşi Katibe Açıcı (79) ve ablası Emine Şişman (90) bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi.

TRABZON'da emekli öğretmen Kamil Açıcı (78) ile eşi Katibe Açıcı (79) ve ablası Emine Şişman (90) bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ortahisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kamil Açıcı ime eşi Katibe Açıcı ve ablası Emine Şişman, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Açıcı çifti ile Emine Şişman, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emine Şişman, 13 Ocak'ta hayatını kaybetti. Şişman, Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Emine Şişman'ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aynı hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kamil Açıcı'nın eşi Katibe Açıcı da dün yaşamını yitirdi. Kamil ve Katibe Açıcı da farklı günlerde Tonya Büyükmahalle'de yan yana toprağa verildi. Aynı aileden 3 kişinin, 7 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçeyi hüzne boğdu.'UMUTLUYDUK AMA OLMADI'

Koronavirüs nedeniyle anne ve babasını kaydeden Şeref Açıcı, "Halamın ölümünün ardından bir gün sonra babamı ve altı gün sonra da annemi koronavirüs nedeniyle kaybettik. Babam ve halamın durumları iyiydi, atlatırlar diye düşünmüştük. Önemli bir kronik rahatsızlıkları yoktu. Ama annemin kronik rahatsızlıkları vardı. Annem 10 güne yakın yoğun bakımda kaldı, her an her şey olacak diye çekiniyorduk. Annem için hastaneden aradılar, durumu hakkında bilgi verdiler, her şeye hazırlıklı olun dediler. Umutluyduk, hastalığı atlatacaklar diye düşünüyorduk, ama olmadı. Süreç içerisinde onlar daha erken vefat etti" dedi.


Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emekli öğretmen, eşi ve ablası, bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 12:47:22. #1.15#
title