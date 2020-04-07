Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa dede: "Memleketimize canımız feda"
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Mustafa Balcı, Ayvacık, Samsun

Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa dede: "Memleketimize canımız feda"

Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa dede: "Memleketimize canımız feda" Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Mustafa Balcı, emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

07.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:19
Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa dede: 'Memleketimize canımız feda'

Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa dede: "Memleketimize canımız feda"

SAMSUN - Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Mustafa Balcı, emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Vefa Destek Grubu görevlileri tarafından maaş ödemesi için evi ziyaret edilen Mustafa Balcı'nın isteği üzerine emekli maaşı görevliler tarafından bankaya götürülerek bağış gerçekleştirildi. Dekontu da yaşlı adama teslim edildi. Dekontu teslim alan Mustafa Balcı, "Yaptığınız işlerle gözlerimizi yaşarttınız. Memleketimize canımız feda " dedi. Görevlinin de, "Bizim de senin yaptığına gözlerimiz yaşardı" sözleri duyuldu.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise, " Ayvacık ilçemizden 88 yaşındaki Mustafa amcamız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşını bağışlayarak, 'yaptığınız işlerle gözlerimi yaşarttınız' diyor. Sen bizi duygulandırarak gözlerimizi yaşarttın Mustafa Amca. Allah, siz kıymetli büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin ve dualarınızdan bizleri mahrum bırakmasın, sizlere sağlıklı sıhhatli uzun ömürler versin. Siz yeter ki iyi olun, biz her zaman sizin ve milletimizin hizmetinde olacağız" ifadelerine yer verildi.

Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa dede: 'Memleketimize canımız feda'

Kaynak: İHA

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Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa dede: "Memleketimize canımız feda"
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