Emekli maaşı için annesini mumyalayan adam yakayı ele verdi

Avusturya polisi, emekli maaşını alabilmek için ölen annesini mumyalayıp bodrum katında saklayan adamın yakalandığını duyurdu.

Avusturya polisi, emekli maaşını alabilmek için ölen annesini mumyalayıp bodrum katında saklayan adamın yakalandığını duyurdu.

Avusturya'da bir adamın ölen annesini, emekli maaşını alabilmek için mumyalayıp bodrum katında sakladığı ortaya çıktı. Demans hastalığı bulunan 89 yaşındaki kadının geçtiğimiz yılın Haziran ayında eceliyle öldüğü düşünülürken, 66 yaşındaki oğlunun ise annesinin cansız bedenini bodruma koyduğu, kokuyu önlemek için de buz paketleri ve bandajlar kullandığı ifade edildi. Avusturya medyasına konuşan polis memuru Helmuth Gufler, ölen kadının kedi kumu ile kaplandığını, adamın suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Postacının şikayetiyle ortaya çıktı

Polisten yapılan açıklamada, dolandırıcılığın Tirol bölgesinde bir postacının kadını görme talebinin reddedilmesinin ardından ortaya çıktığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Akıllara durgunluk veren olayda adamın yasa dışı olarak yaklaşık 50 bin Euro ödeme almış olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Avusturya medyasına göre adam erkek kardeşine, annesinin hastanede tedavi gördüğünü ve ziyaret etmeye değmeyeceğini, çünkü annesinin kimseyi hatırlamadığını söyledi. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı