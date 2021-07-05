Emekli maaş zamları Temmuz 2021! Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?
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Emekli maaş zamları Temmuz 2021! Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?

Emekli maaş zamları Temmuz 2021! Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?
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Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım! Memur ve emekli maaşları! Bağ-Kur emekli zammı! Emekli maaş zamları Temmuz 2021! Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?

Emekli Temmuz zammı! Emekli maaşı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Emekli maaş zamları Temmuz 2021! Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI!

Son dakika: Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam alacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Böylece zam yüzde 8,45 olacak.

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