Emekli Bankacı Banyoda Ölü Bulundu
ANTALYA'da emekli bankacı 84 yaşındaki Mehmet Mercan, evinin banyosunda ölü bulundu.
ANTALYA'da emekli bankacı 84 yaşındaki Mehmet Mercan, evinin banyosunda ölü bulundu. Mercan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez İlçesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan Anadolu Sitesi'nde meydana geldi. Emekli bankacı Mehmet Mercan, eşi Yüksel Mercan ile yaşadıkları 2'nci kattaki evin banyosunda ölü bulundu. Yüksel, eşinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaptıkları incelemede Mehmet Mercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet Mercan'ın cesedi polisin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
- Antalya