Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor
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Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor

Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Asker emeklisi baba ve asker oğlu tedavi için geldikleri Tokat'ta, çöp kamyonunun altında kaldı. Baba hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarının bahçesinde Mustafa Y. idaresindeki Tokat Belediyesine ait çöp kamyonu lojmanlardan çöp aldı. Çöp aracı lojmanlardan çıkışa hareket ettiği sırada emekli Başçavuş Ahmet Özyakar (81) ile oğlu emekli Albay Abdulkadir Mehmet Özyakar'a (58) çarptı.

BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle baba ile oğlu çöp aracın altında kaldı. Baba Özyakar, çöp aracının üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp aracının ön tarafında sürüklenen oğlu ise yaralandı. Ağır yaralanan emekli albay, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TEDAVİ İÇİN GELMİŞLER

Aslen Niğdeli olan Konya'da yaşayan Ahmet Özyakar'ın KOAH tedavisi için Tokat'a geldiği öğrenildi. Oğlu ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde kaldıkları, baba ve oğlun Ballıca mağarasına gitmek için araçlarına binmeye hazırlanırken talihsiz olayın yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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